VIDEO A mí sí me gustó Game of Thrones.- Pedro Sola

CDMX.- A Pedro Sola, conductor de Ventaneando, sí le gustó el final de Game of Thrones.

Con su peculiar lenguaje, Sola aceptó que no vio toda la serie pero le encantó el final.

Hubo gente que no le gustó el final, yo realmente como no vi toda la historia completa, a mí sí me gustó, me encantó que no hayan matado al chaparrito", señaló Sola para contar el final de la temporada.