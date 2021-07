AM.- La polémica en OV7 no ha parado en las últimas semanas tras no poder concretar su gira por el 30 aniversario de la agrupación y eso provocó problemas entre ellos, ya que no se ponían de acuerdo si seguir con los conciertos o no.

En entrevista para el programa Faisy Nights, la integrante Erika Zaba habló al respecto y sobre el constante alejamiento del grupo.

Ari dejó de estar al frente como management, su oficina, desde los 90s Pop Tour que hubo estas diferencias. Desde entonces nos quedamos sin un mánager y nos quedamos nosotros siete".

Erika mencionó que ella y sus compañeros de OV7 firmaron un contrato para realizar la gira, pero debido a la pandemia, esta no pudo concretarse.

Ese contrato se firmó, pero tenía vigencia. El contrato estuvo muy bien y el problema fue la pandemia”.

Se reconcilian por mensajes Whats

La cantante reveló que desde hace algunos días ella y los demás integrantes de OV7 entablaron de nuevo comunicación a través de un chat de WhatsApp y que al parecer todo podría indicar que habría una reconciliación.

Ahorita ya entablamos otra vez entre todos desde hace dos semanas, tenemos dos semanas como de ok, ya todo el mundo salió y sí (estuvieron peleados), pero ya no estamos. Estamos entablando conversación los siete y no quiero decir algo que digan que yo dije esto y el otro”.

La pelea más fuerte

Finalmente, Erika Zaba dijo que tras 32 años juntos, esta es la pelea más fuerte que han tenido como grupo, pero que espera que pronto puedan arreglar todas sus diferencias.

Ahorita lo primero entre nosotros siete es limar las asperezas porque como grandes amigas y familia que somos, tantos años, yo te puedo decir que es la peor pelea que hemos tenido en 32 años", concluyó.

