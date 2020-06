VIDEO. A veces meto la pata: Horacio Villalobos se disculpa con Amandititita

México.- El polémico conductor del programa ‘Venga la Alegría’, Horacio Villalobos, aclaró la polémica en la que se vio envuelto el fin de semana y ofreció disculpas a la cantante Amandititita y otros famosos que lo acusaron de racista y homófobo a través de redes sociales.

Este fin de semana, el también conductor de ‘Farándula 40’ estuvo en la cima de la polémica en las redes sociales por presuntas conductas discriminatorias, sobre todo contra Amandititita quien lo denunció en redes sociales.

En su defensa, el amado, pero también odiado conductor, dijo que en todo caso, la cantante también hace crítica social a través de sus canciones, entonces ella también sería señalada de lo mismo.

Yo he escuchado las letras y las canciones de Amandititita, creo que ella hace crítica social, sino también podrían acusarla de lo que me acusan a mi… esto desató una furia”, dijo Villalobos.

Y sobre la acusación que también le hizo el actor Polo Morín, quien denunció que Horacio se burló por semanas de su ex relación con otro famoso, el conductor de Venga la Alegría le respondió.

Y aclaró que él ‘a veces meto la pata al hacer comunicación y periodismo con humor entonces a veces bueno pues, la gente se ofende’.

Y sobre actriz Ana de la Reguera, quien también levantó la mano para acusar al ex juez de ‘La Academia’ de misoginia, Horacio también le respondió y aclaró que la crítica de los conductores de farándula se puede malinterpretar.

Fue únicamente una crítica a una serie que ella subió a las redes donde hablaba medio de su vida privada y no, y yo dije que se veía mayor porque no la iluminaba bien, que ya se veía no tan juvenil como era antes, todos envejecemos”, dijo.