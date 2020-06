VIDEO. Actor de Televisa declara en TV Azteca que toda su familia tiene coronavirus

México.- El medio artístico sufrió otro golpe a causa de la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo. Ahora le tocó al galán de Televisa, Toño Mauri, quien sorprendió en el matutino de TV Azteca, ‘Venga la Alegría’ donde reveló que se contagió de coronavirus junto a toda su familia.

Mauri señaló que, a pesar de haber tenido extremo cuidado y estar en aislamiento en su domicilio de Miami junto a su familia, todos están contagiados de Covid-19.

El actor aseguró en entrevista para el matutino del Ajusco que al momento desconoce la forma en que todos se enfermaron de coronavirus.

Toño Mauri contó que ‘la enfermedad es rara’, pues aunque algunos días no ha sentido ningún síntoma de su padecimiento, en otras ocasiones ha tenido pérdida del sabor, del olfato, así como dolor de cuerpo y cabeza.

El famoso actor y su familia continuarán en Miami, Florida, mientras recuperan su salud, y esperan que en los próximos días puedan aclarar el origen de su contagio.

El actor de 55 años ha participado en telenovelas como ‘Simplemente María’, ‘El privilegio de amar’, ‘Pasión’, ‘Teresa’ y ‘Por amar sin ley’, entre otras.

Toño está casado con Carla Alemán desde 1993, con quiene dos hijos: Carla Teresa y Antonio; su primogénita nació el 11 de octubre de 1996 y heredó de su papá su ambición artística, ella es compositora, cantante y actriz, tuvo una participación en la serie juvenil ‘Gossip Girl Acapulco’.

El actor Toño Mauri agregó que el esposo de su hija Carla Mauri Alemán, Pablo Fernández de Córdova Ferry, también se contagió y ello le preocupa, pues padece de asma.

El que me preocupa un poquito es el esposo de mi hija porque tiene asma, entonces, quisiera yo cuidarlo desde ahorita para que no se vaya a complicar su caso, porque con el asma no quisiera que tuviera un cuadro fuerte, hasta ahorita, los síntomas son leves, pero me da miedo porque esto empieza a ponerse mal con el tiempo”, contó.