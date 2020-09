VIDEO. Andrea Legarreta está hospitalizada por una neumonía causada por el Covid-19

CDMX.- A cinco días de que anunció que dio positivo al Covid-19, optimista, desde la cama de un hospital, la conductora de Televisa, Andrea Legarreta, habló para sus fans y amigos sobre su estado de salud. Explicó que tras una tomografía se enteró que tiene neumonía, pero que estará bien.

La guapa conductora de ‘Hoy’ compartió el video en sus redes sociales, donde también explicó el estado de salud de sus hijas, contó que Nina perdió el olfato y el gusto, pero ya se siente bien, Mía ha sentido cansancio y dolor de cuerpo, al igual que su esposo, Erik Rubín, lo que la tiene tranquila, el saber que ellos están bien.

Respecto a la salud de ella, sonriente y con lentes, Andrea Legarreta explicó que hace dos días notó cansancio hasta para subir escaleras, lo que la alertó para acudir al hospital a revisión y en efecto, tiene neumonía.

Estoy bien, positiva, con buena actitud, pero al hablar mucho me llegó a sofocar un poquito o si me río, también me da un poquito de tos, o subiendo escaleras, y bueno estoy fue a partir de hace dos días, estos signos generalmente son de neumonía”.

Al detectarle la neumonía, el médico que la atendió le recomendó permanecer un par de días hospitalizada para monitorearla, y ella accedió, después seguirá con su recuperación desde casa.

No tengo nada grave, no estoy delicada, están ellos viendo cómo se desarrolla esta neumonía y lo que no quieren es que sea algo de riesgo, me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, estoy bien, me siento bien, solamente es muy común en algunos pacientes con Covid desarrollar neumonía, misma que se va a ir ya, se los aseguro”, aclaró Andrea Legarreta, de 49 años.

Legarreta aclara que a nadie le dijo dónde se contagió

En el mismo video, la guapa Andrea Legarreta aprovechó para aclarar que nunca y a nadie le contó dónde se contagió de Covid-19.

Aclararles que yo nunca le he afirmado dónde nos contagiamos, a nadie le he afirmado nada, empezaron a decir que yo le había comentado a algún amigo, a Alan (Tacher) o algunas personas… dicen que fue en el cine, la verdad es que de de los lugares donde más seguros nos sentimos fue en el cine porque eramos 4, eramos nosotros y la gente de ahí cuida muchísimo a la clientela”, aseguró.

La familia Rubín Legarreta dio positivo al Covid-19 y ya se encuentran en tratamiento. Foto: Facebook.

La también actriz comentó que en los restaurantes a los que acudieron un par de veces se portaron super responsables, siempre cuidando a su gente.

Aquí no se trata de ver en dónde fue, me ha llegado una cantidad de comentarios que me dan tristeza porque coinciden conmigo, gente que se ha contagiado y que ha sido responsable, que se ha cuidado, y que de pronto la gente te quiere hacer sentir que eres culpable”.

Ante estas formas de pensar, Andrea dijo que no vale la pena conectar con lo negativo en estos momentos.

Me contagie, no lo sé, no sé si recibiendo un paquete, comida a domicilio, lo único que sé es que he tratado de ser responsable y cuidadosa, y protectora de mi gente, pero sucedió y estamos bien”, finalizó desde el hospital.

Los comentarios de buenos deseos no esperaron por parte de amigos como Yanet García, Cynthia Urias, Pedro Prieto, Fey y Arturo Carmona, entre otros.

Que Dios te acompañe a ti y a tu bella familia. Excelente reflexión, no debemos bajar la guardia”, le escribió Maribel Guardia.