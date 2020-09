VIDEO. Anel Noreña demandará a Alejandra Ávalos por inventarle otro hijo a José José

México.- Luego de que Alejandra Ávalos dio a conocer detalles acerca de José José, de Sarita Sosa y del supuesto hijo del ‘Príncipe de la Canción’, Manuel José, su primer esposa Anel Noreña dio a conocer que ha interpuesto una demanda en contra de Ávalos, por meterse donde no debe.

Ávalos declaró la semana pasada que el cantante colombiano sí era hijo de José José, pues los genes entre ambos eran igualitos.

En compañía de su abogado, Anel Noreña señaló esta mañana en el matutino de Televisa, ‘Hoy’, detalló que la demanda que interpuso en contra de Ávalos es por daño moral.

El otro día dijo que traía los genes en la mano (de Manuel José), no sé ni me importa, lo que pasa es que en mi país hay justicia, hay leyes y las leyes son maravillosas, pero cuando las sabes usar y las aprietas… ¡uy, cuidado!, y hoy me he permitido traer al licenciado Martínez Ríos para que conteste a la señora Ávalos”, detalló Noreña.