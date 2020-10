VIDEO. Así fue el encuentro de Irina Baeva y Sarah Jessica Parker

Estados Unidos.- La actriz y modelo rusa, Irina Baeva, tuvo un encuentro con la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker, y compartió en sus redes sociales el sorpresivo momento.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la modelo comentó que tras encontrarse con la actriz de ‘Sex and the city’, le compró zapatos y hasta practicó con ella su inglés.

El encuentro se suscitó en una boutique en Nueva York, y Baeva explicó que se fueron de shopping como si fueran viejas amigas.

No sólo terminé conociendo a Sarah Jessica Parker, si no que se portó de una manera increíble, pude platicar con ella, practiqué mi inglés con ella, pude hacer shopping de zapatos con ella, como gran fan de 'Sex and the city' que soy, además tuvo un lindísimo detalle conmigo”, escribió.