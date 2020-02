VIDEO. ¡Auch! Britney Spears se fractura un pie cuando bailaba, así se escuchó

Estados Unidos.- La cantante estadounidense Britney Spears compartió un video en sus redes sociales donde muestra el momento exacto en que se fractura el pie izquierdo mientras bailaba.

El primero en revelar el accidente fue su novio, Sam Asghari, quien mostró un clip en Instagram de la ‘Princesa del Pop’ en cama de hospital y con el pie enyesado.

Cuando rompes algo, tiendes a sanar más fuerte, especialmente cuando eres mi chica, mi leona se rompió el hueso metatarso en el pie, haciendo lo que ama, que es bailar, le deseo la mejor recuperación para que pueda saltar, correr y bailar”, escribió el novio de Spears.

Pero la intérprete de ‘Baby one more time’ no se quedó atrás y también compartió con sus fans el momento en el que se rompió el hueso.

No había bailado en seis meses, así que estaba a toda velocidad en este lugar, y sí… sé que estoy descalza ... no te rías pero agarro mejor el piso de esa manera”.

Puedes oír dónde me rompí el pie aquí... ¡lo siento, se oye algo fuerte!”, posteó la cantante.

Las muestras de cariño por parte de los 23.6 millones de seguidores en Instagram de Britney Spears no esperaron.

Omg Brit. Me rompí el pie de la misma manera, excepto con menos latigazos y más llanto”, “Mejorate pronto”, “Eres adorable, recuperate pronto ángel”, “Okey, Britney se recupera pronto y soy la única que notó que tenía un sostén diferente cuando se cayó, al sostén deportivo que tenía cuando comenzó el video”, escribieron sus fans.

