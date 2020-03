VIDEO. Billie Eilish se quita la ropa y sorprende a sus fans

Estados Unidos.- La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish sorprendió a sus fans en medio de un concierto al quedarse en poca ropa.

Eilish es reconocida por los medios y por sus fans como una chica talentosa que destaca por el color de su cabello y por laque viste.

Sin embargo, la intérprete de ‘Ocean Eyes’, sorprendió a todos los fans que estuvieron presentes en un concierto, pues fue proyectado un video de la cantante en donde muestra su físico.

Según tweets de los fans que estuvieron presentes, el video inició con una breve introducción de la cantante californiana.

Tienen opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian la ropa que llevo, otros la adoran, otros la usan para avergonzar a otros, otros la usan para avergonzarme, pero los siento observando, siempre. Nada que yo haga, mis enemigos no lo ven. Así que siento sus miradas, sus desaprobaciones o sus suspiros de alivio”, comenzaba su discurso, que ha sido compartido por una usuaria en Twitter.

Si me deshago de las capas, soy una p*ta. Aunque nunca hayan visto mi cuerpo, me juzgan y me juzgan por ello”, concluyó.