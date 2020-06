VIDEO. ¡Como chequera sí soy padre!: Julián Gil explota por otra fuerte demanda

México.- A través de un video compartido en sus redes sociales, el actor Julián Gil explicó cómo la actriz Marjorie de Sousa, logrará quitarle la patria potestad de su hijo Matías Gregorio Gil, a través de manejo de influencias, poder y corrupción en el sistema judicial de México.

A través de Facebook e Instagram el actor aseguró tener una grabación en la que lo amenazan si pelea la patria potestad de Matías Gil.

¿Ustedes saben yo por qué me fui de México?. Yo me fui de México porque a mi se me amenazó y se me sigue amenazando, yo amo México, mi vida estaba en México; me tuve que ir por la presión, saben a qué tipo de presión me refiero: seguiremos luchando”, expresó.