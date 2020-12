VIDEO. Con estilo ochentero, Shakira lanza 'Girl Like Me', junto a Black Eyed Peas

México.- La cantante colombiana Shakira presentó el video de su canción ‘Girl Like Me’, junto a la agrupación Black Eyed Peas, en cuyo video sorprendió con un sensual atuendo ochentero.

La pareja de Gerard Piqué ya había subido a su cuenta de Instagram una fotografía con un atuendo deportivo, por cierto muy ochentero, como adelanto de lo que sería el tema de la nueva producción.

‘Girl like Me’ es la colaboración que unió a Shakira con Will.I.Am, Apl.de.ap, Taboo y J Rey Soul, la nueva vocalista de la agrupación, y forma parte de su más reciente proyecto discográfico, ‘Translation’.

Me llevas en tu mente /Soy adictiva como el azúcar/ Me buscas permanentemente ¿No ves que solo quiero jugar?”, dice una parte de la canción, en la que la colombiana explota toda su sensualidad y recuerda con su imagen esos programas de televisión de acondicionamiento físico que se transmitían en los 80.

‘Girl Like Me’ tiene un ritmo pegajoso con elementos de dancehall y el inconfundible registro agudo de Shakira, quien en el fragmento del video le hace hasta un tributo a Michael Jackson al incluir el famoso Moonwalking como parte de la coreografía.

Esta chica es la definición de música. He trabajado con todos: Whitney Houston, Michael Jackson. Y nunca he experimentado tanto detalle. ¡Y dirige como si estuviera enseñando!”, aseguró Will.I.Am, acerca de la experiencia de trabajar con la barranquillera.

El líder de Black Eyed Peas, Will.I.Am, reaccionó en YouTube al estreno de ‘Girl Like Me’, y confesó que trabajó en él desde 2008 al lado de Shakira, quien lo visitó en su estudio.

Para aquellos que no lo sabían, Shakira vino a mi estudio en 2008 y trabajamos en ‘Girl Like Me’... Estoy tan feliz de que esta canción ya haya salido... He hecho tantas versiones diferentes de esta canción ... y encontramos la vibra perfecta para ella... ¡y ahora el video está aquí! ¡Gracias Shakira! Me encantó trabajar contigo…”, escribió el cantante.