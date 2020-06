VIDEO. Conductores de Ventaneando discriminan a ‘La Bebeshita’ y ella llora

CDMX.- Los conductores del programa ‘Ventaneando’ criticaron, sin piedad, la persona y el trabajo de 'La Bebeshita’, comentarista del reality ‘Enamorándonos’, y ella no se quedó callada, destrozada y visiblemente lastimada, les mandó decir que mucho trabajo le ha costado llegar a donde está.

Y es que lo que más le dolió a la sensual joven fue el comentario de Pedro Sola, a quien considera su amigo, y es que fue él el primero que empezó a ‘atacar’ la participación de la joven en el programa de enamorados.

Yo con lo que no puedo es con La Bebeshita, es un personaje, se ve que la adelgazaron porque se veía de buen cuerpo ayer, disfrazada quien sabe de qué, pero bueno, es lo de menos”, dijo fuerte Pedro.

Y sus compañeros, Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Linet Puente y Ricardo Monjarrez opinaron igual, incluso sus gestos hablaron más que las palabras.

Los conductores de Ventaneando se le fueron con todo a ‘La Bebeshita’ a quien criticaron por su físico, su imagen y cuestionaron su talento, incluso la llamaron diva, lo que ella tomó como maltrato. Foto: Facebook.

Y Daniel Bisogno agregó que ella ‘no tenía nada qué hacer en la televisión, pues es ‘muy pesada’.

Y Ricardo Manjarrez, sin haberla tratado, como él aceptó, comentó que la percibía como una diva, pues recordó que cuando la encuentra en los pasillos no saluda a nadie.

Es una diva, yo la he visto aquí, o sea, jamás he tenido contacto con ella, nunca he hablado con ella... ni una palabra he cruzado pero su actitud es bastante pesadita, yo la he visto cómo llega, cómo sale de los foros y parece que es Britney Spears”, señaló el conductor del programa de espectáculos.

Critican atuendo a La Bebeshita y ella lo toma como maltrato

Incluso Daniel comentó que el atuendo de La Bebeshita parecía un disfraz de ‘pistachón zig zag’.

Es que no puede existir una persona como La Bebeshita en la tele”, dijo Bisogno.

Sobre las críticas sin piedad que recibió por parte de los conductores de Ventaneando, ‘La Bebeshita’ emitió su postura en el programa que conduce Penélope Menchaca donde, con voz entrecortada, dijo que le dolían los comentarios, sobre todo los de Pedrito Sola, pues siempre lo ha considerado su amigo, además de que ella lo admira y respeta.

La participante de Enamorándonos’ señaló que del que más le dolieron los comentarios fue de Pedro Sola, pues le tiene mucho cariño, admiración y respeto”. Foto: Especial.

Soy tu fan, soy tu fan bebé, me rompiste mi corazoncito… pero estoy muy feliz que alguien notó que yo bajé de peso, eso sí me costó un chorro bebé, en buena onda, eso sí me costó y no fue operación”, recalcó.

Al final, la famosa joven aceptó que le entristeció, incluso no pudo dormir toda la noche de saber que alguien puede atacarla sin conocerla, sin saber cómo es su vida y lo que le ha costado llegar a donde está.

Me llegó, me puse triste, sí lloré, me sentí mal”, aceptó.