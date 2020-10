VIDEO. Danna Paola ‘para en seco’ a ex de Sebastián Yatra, le responde si fue la tercera

México.- La cantante mexicana Danna Paola rompió el silencio y habló de la relación que mantiene con el colombiano Sebastián Yatra, con quien no sólo se le relacionó sentimentalmente, sino que se le acusó de ser la tercera en discordia entre él y la argentina Tinni Stoessel.

La también actriz de ‘Élite’, serie de Netflix, se presentó en el Fashion Fest de la Ciudad de México este fin de semana, donde se mostró agradecida en su regreso a los escenarios.

Pero cuando le preguntaron sobre el tuit que publicó la argentina Tini Stoessel, quien escribió: “ahora ya entiendo su mala fama… pero el que la hace, tarde o temprano la paga”, el cual fue tomado como una indirecta hacia la mexicana, ella respondió.

Yo la verdad me escudo con mi canción porque es lo mismo de siempre, me van a inventar que si salgo con… hasta con Christopher Uckermann por comentar una foto en Instagram, a ver amigos está muy cool que me quieran ver con alguien, pero creo que eso es algo muy personal y son cosas que uno se guarda, es lo único que le queda privado”, respondió.