VIDEO. Danna Paola presume a la mujer con la que sale

Ciudad de México.- La actriz y cantante mexicana, Danna Paola, pidió en sus redes sociales que se normalice que las mujeres puedan salir con otras mujeres en un plan romántico, lo que ocasionó un revuelo entre sus seguidores.

Después de que algunos usuarios le cuestionaron sobre alguna pareja, la cantante mostró su molestia pues aseguró que siempre se le relacionan con hombres.

Así mismo, la actriz pidió a sus seguidores que fueran más abiertos a todo tipo de amor y que se respeten las decisiones de cada persona.

Es que, qué tal que yo estoy comiendo con una amiga y es solamente porque las chicas solo tenemos amigas no es tu pareja, y qué tal si esa mujer tiene preferencia por mujeres. No solo nos relacionen con chicos, seamos un poco más abiertos de mente y respetemos un poco la decisión de cada persona, y seamos un poco más abiertos al amor y a relacionarnos con las personas. No hablo por mi sino que creo que es un tema que me pregunto mucho, que el mundo es muy machista y solo las mujeres tenemos ‘amigas’ y no es así, puede que la preferencia de esa mujer sean las chicas, so… eso”, explicó.