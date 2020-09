VIDEO. Diego Verdaguer besa a Galilea Montijo y así reaccionó Amanda Miguel

Ciudad de México.- La cantante argentina, Amanda Miguel, reacciona al beso que se dieron su esposo Diego Verdaguer y la conductora Galilea Montijo en un video musical.

Hace unos días, Diego Verdaguer compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en donde aparece ‘casandose’ con Montijo, lo que causó una polémica al principio y seguidores buscaron la respuesta de Amanda.

A pocos segundos de que el intérprete compartió la imagen, su esposa, Amanda Miguel, reaccionó con unos polémicos comentarios.

Yo no deseo volver a ver a mi esposo besándose con ninguna modelo, actriz, etc, etc… Solo que VOS estás casado!! mejor no postules eso... postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad… Dobles vidas NO funcionan", escribió Amanda.