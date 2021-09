México.- La madre de “La Diva de la Banda”, doña Rosa Saavedra, se dijo sus verdades con su ex esposo, don Pedro Rivera, luego de que éste fue invitado en su programa de YouTube.

A pesar de su divorcio en 2008, los padres de Jenni Rivera continúan viéndose ocasionalmente y siguen siendo amigos, sobre todo por sus hijos. De vez en cuando, se reúnen y alegran a sus fans y seguidores.

En su reciente encuentro, los seguidores de doña Rosa se sorprendieron cuando su ex pareja fue invitado a su canal de la plataforma de videos.

Luego de un rato, comenzaron las indirectas muy directas, pues al inicio doña Rosa le pregunta si quiere algo de beber, a lo que don Pedro responde: “café”, lo que desató la risa de la señora y le dijo “está cañón, no hay… pues no dejas dicho… no trae (dinero)”, el señor respondió de manera bromista: "Por 45 años te di un chin… de dinero", a lo que ella respondió, "¡No!", él le replicó: “¿Y todo lo que te gastaste en el casino?".

Esto causó la risa de muchos espectadores, pues resultaba cómico el dúo y los comentarios.

Incluso, Don Pedro bromeó luego de que doña Rosa dijera que "Un taco no se le niega a nadie", inmediatamente, don Pedro aclaró "Un taco de comida... explicamos, porque muchos piensan que es otro taco", lo que provocó la carcajada de ambos.

En junio pasado, doña Rosa dio de qué hablar cuando usó su mismo canal de YouTube para expresar su enojo con los hijos de Jenni Rivera, luego de que mandaron auditar la administración de Jenni Rivera Enterprises, la empresa que les dejó su madre y que era administrada por su tía Rosie Rivera, quien asegura que jamás tocó un peso de ahí y que estaba tranquila.

Pero su madre no lo tomó de la misma manera y le ofendió que sus nietos, en especial el menor, Johnny López, pensaran o dieran a entender que su hija les robó.

¿Qué van a hacer si Rosie y Juan salen inocentes? ¿Le van a pedir disculpas a ellos y a la abuela por tenerla entre la espada y la pared? Entre los hijos y los nietos, espero que lo hagan", escribió doña Rosa en Instagram, el 01 de junio pasado.

mpadilla@am.com.mx





