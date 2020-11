VIDEO. Entre lágrimas, aplausos y música de banda, despiden a Flor Silvestre

Zacatecas.- Con una misa de cuerpo presente y música de banda de fondo y aplausos, fue despedida la famosa cantante y actriz del cine de la Época de Oro, Flor Silvestre, en su Rancho El Soyate, en Zacatecas.

La misa se celebró ante un menor número de familiares y amigos, donde sus nietos e hijo, Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar, respectivamente, estuvieron en primera fila.

La misa y el sepelio fueron transmitidos desde la cuenta de Instagram de Ángela, y sus fans le agradecieron permitirles acompañarlos en este momento tan difícil desde este medio.

Dentro del sermón, el sacerdote le permitió a la familia dar unas palabras sobre Flor Silvestre, y Pepe Aguilar fue el primero, y no dudó en recordarla como una mujer muy buena, con valores muy profundos, muy cristianos, y así los educó a ellos.

Usando chaqueta negra, pantalón de mezclilla azul, lentes oscuros y cubrebocas, el intérprete de ‘Por mujeres como tú’, agregó que él se quedará con el recuerdo de su madre como una mujer divertida y guapa.

Yo me quiero quedar con mi madre chistosa, coqueta, divertida, bromista, traviesa, con mi madre guapa, divina, que todavía a quien le tocó verla aquí a los 90 años, verse así, yo a los 55 años nada que ver”, dijo Pepe Aguilar entre risas.

Al proseguir, el cantante agradeció a todos por asistir y se comprometió a seguir y mantener el legado de dos grandes, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, sus padres.

Yo me comprometo aquí, delante del cuerpo de mi madre y los restos de mi padre, a hacer lo que el padre dijo hace rato, porque todo esto existe y existió por estas dos personas, hoy termina una era, en nuestras manos está la que sigue, yo me comprometo que por mi no va a quedar”, dijo.