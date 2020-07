VIDEO. Es Diego Banquells: Alfredo Adame le quita apellido y desconoce a su hijo mayor

El polémico actor Alfredo Adame desea retirarle su apellido a su hijo mayor, Diego

Declaró que jamás ha cumplido lo que dice la Biblia: Honrarás a tu padre y a tu madre, al menos con él no

Se refirió a él como Diego Banquells y lo calificó de envidioso y agresivo con sus dos hermanos menores

México.- El actor y empresario Alfredo Adame volvió a generar polémica, ahora hizo fuertes declaraciones contra Diego, su hijo mayor, a quien desconoció como su primogénito al llamarlo Diego Banquells y no Adame.

Al preguntarle al protagonista de telenovelas de Televisa si es verdad que extraña a su hijo Diego, contundente respondió que no, sino todo lo contrario.

Son inventos… yo ni me he puesto sentimental ni absolutamente nada, yo a Diego Adame, Diego Banquells, perdón, no tengo relación con él ni me pone sentimental, ni me hace falta, ni lo necesito”, aclaró Adame.

Al preguntarle si con esta declaración estaba desconociendo a su primer hijo con Mary Paz Banquells, respondió que sí.

Además de personalidades del medio, Alfredo Adame también ha tenido momentos ‘explosivos’ con su ex esposa Mary Paz Banquells y su hijo Diego. Foto: Especial.

No es Adame, es Diego Banquells, no es Adame, porque yo quiero que no sea Adame, no es un digno representante del apellido Adame”.

Diego Adame, hijo mayor del actor Alfredo Adame, calificó a su padre de tóxico y por eso se alejó de él desde hace años. Foto: Especial.

Explicó que la Biblia dice: “honrarás a tu padre y a tu madre, yo siempre honré a mi padre y a mi madre, yo con Diego le di amor, cariño, respeto, apoyo, riqueza, todo lo que se le puede dar a un hijo…”, declaró el actor de 62 años de edad para 'Venga la Alegría', de TV Azteca.

Alfredo Adame estuvo casado 25 años con Mary Paz Banquells, con quien tuvo tres hijos, Diego, Alejandro y Sebastián. Foto: Especial.

El actor nacido en Guadalajara culpa a su ex esposa Mary Paz Banquells de poner a Diego en su contra, y no sólo eso, también la acusó de agredir a sus otros dos hijos, Alejandro y Sebastián Adame, por no apoyarla y asumir una postura en contra de él.

Diego y la mamá le pegan a Alejandro y a Sebastián, ayer me estuvo contando lo que le hizo, las groserías que le hizo la bruja Rocío Banquells porque no apoyó a la mamá”, dijo refiriéndose a su hijo Sebastián.

Sebastián le dijo: ‘yo no apoyo a nadie, ni papá es mi papá y lo amo y lo adoro, y mi mamá es mi mamá y la amo y la adoro y Mary Paz le pegó a Sebastián, de cachetadas’.

Alfredo Adame recordó que Diego le pegó a Alejandro hace dos años porque no le gustó tener dos hermanos.

Diego es egoísta, envidioso, que no aceptó tener dos hermanos. Yo les dije a los dos, venganse a vivir aquí conmigo”, finalizó el actor de telenovelas como ‘De frente al sol’ y ‘Retrato de familia’.

La periodista de espectáculos Flor Rubio comentó en ‘Venga la Alegría’ que ella está segura que Alfredo ama a su hijo, y está segura que le duele el alejamiento con Diego que además es su sangre.

Pero la periodista también recordó que Diego Adame ha hablado mal de su papá ante la prensa y en Instagram.