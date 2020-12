VIDEO. Es una persona muy fea: Verónica Castro sobre pelea con Valeria Liberman

México.- La cantante y actriz Verónica Castro habló por primera vez sobre la relación que llevaba con su ex nuera, la argentina Valeria Liberman, a quien califica de ‘fea persona’,y que además no le permite ver a sus dos nietos.

Con la voz entrecortada, la primera actriz mexicana habló vía zoom con Pati Chapoy, a quien le contó que en el pasado tuvo una pelea con Valeria, pues se dio cuenta que el día que su hijo Cristian Castro le pidió matrimonio, Liberman intentó pegarla a su propia mamá y Verónica le reclamó.

La actriz de famosas telenovelas le contó a Pati Chapoy lo mucho que anhela ver a sus dos nietos y sobre la posibilidad de tomar un avión a Miami, Florida, donde radica, y tocar la puerta de su casa y pedirle ver a sus nietos, no lo tiene considerado, pues Valeria Liberman es una mujer muy grosera.

No lo haría porque ella es muy grosera, es una mujer muy, muy grosera, una vez casi le pega a su mamá y le hablo muy feo, el día de la petición del matrimonio de Cristian, ese día la regañe muy fuerte, le dije: no, yo no quiero que le des malos ejemplos ni a mi hijo ni a los que vayan a ser mis nietos, entonces te pido un favor,: ‘no le vuelvas a faltar al respeto a tu madre porque es como si me lo faltaras a mi’”.

La actriz Verónica Castro contó que Valeria ha sido una persona muy mala con ella y con su hijo Cristian Castro, a quien no tan fácil le permite ver a sus dos hijos. Foto: Especial.

Agregó que la abogada se enojó mucho y la volteo a ver con mucho odio.

La protagonista de melodramas como ‘Los ricos también lloran’ y ‘Rosa Salvaje’ compartió que eso no fue todo, pues cuando falleció el papá de la argentina, fue y le exigió su parte de la herencia a su madre.

Me enteré de cosas muy feas, cuando falleció su papá fue a pedirle de una manera muy desagradable el dinero a su mamá, es una persona fea, me da mucha pena decirlo porque son mis nietos y sé que les va a doler porque es su mamá, pero por lo menos a mi me ha tratado muy mal”, agregó la presentadora.

Agregó que su hijo Cristian Castro sí tiene contacto con sus hijos mayores a diferencia de ella.

Sí, el sí va, les habla por la pantalla cuando está lejos, cada vez que puede, se escapa, siempre y cuando haya una persona porque tiene miedo de que le haga algo a sus hijos”, lamentó.

Verónica Castro se disculpó con su familia por hablar así de Liberman, pues sabe que será doloroso para sus nietos.

Me da mucho coraje el tiempo porque no sabemos qué pueda pasar mañana, qué tal que se va uno, y se fue la vida y no tenemos chance de nada”, dijo la actriz sobre sus dos nietos, Simone Candy y Mikhail Zaratustra.

La actriz de 68 años, contó que por sus nietos ella se tiende como tapete, pero por su ex nuera no, pues le hizo mucho daño a sus padres, a ella y a Cristian Castro.

Valeria Liberman no le permite ver a sus dos nietos a Verónica Castro, y Cristian los ve ocasionalmente. Foto: Especial.

Yo con ella no quiero tener ni siquiera un medio acercamiento… definitivamente no”.

Al final, ‘La Vero’ compartió que su pequeña nieta Rafaela se conmovió hasta las lágrimas luego de regalarle su primera composición a su papá, Cristian Castro, con motivo de su cumpleaños.

Rafaela me habló después de que le dio el regalo a su papá y estaba ahogada en llanto y me dice: ‘abuelita, mi papá dice que soy la mejor’ y estuvo llorando conmigo”, contó Verónica Castro.