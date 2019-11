VIDEO. Jennifer Lopez le rinde tributo a Selena Quintanilla y la tunden

Estados Unidos.- Durante los ¡Heart Radio Fiesta Latina 2019! En el American Airlines Arena de Miami, la cantante Jennifer Lopez aprovechó para rendirle homenaje a una de sus inspiraciones musicales: Selena Quintanilla, aunque no fue del total agrado de sus ciberfans.

En el evento, el pasado sábado, la reina del Bronx deleitó al público con éxitos como ‘Te boté’, ‘Baila conmigo’ y ‘El anillo’.

Sin embargo, JLo, como es conocida la cantante, no dejó pasar la oportunidad de rendir un nuevo tributo a la reina del Tex-Mex con su tema “Si una vez”.

La vida de la fallecida Selena Quintanilla está unida a la carrera profesional de Jennifer Lopez, de 50 años, quien dio vida a la cantante en la biopic “Selena” en el año 1997.

Este papel ayudó a catapultar la carrera de Lopez, quien se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares, según comenta el diario Primera Hora.

Esta no es la primera vez que la diva del Bronx le rinde homenaje a Selena Quintanilla sobre un escenario. La última vez fue en el marco de su gira “It’s my party”. Entonces, también cantó “Si una vez”.

Durante los iHeart Radio Fiesta Latina 2019, celebración en honor a la música latina que tuvo lugar el sábado 2 de noviembre, la artista neoyorquina también fue honrada con el ‘Premio Corazón Latino’.

Sobre el tributo que JLO le hizo a Selena Quintanilla, más que maravillados, internautas cuestionaron su voz, incluso señalaron que esta no fue su mejor voz y que al oírla cantar, les recordó lo gran intérprete que fue Selena Quintanilla.

La amo pero lamento que esta no fuera su mejor voz”, “Con esta canción se nota que ya no canta”, “Hubiera sido mejor no escucharla... me encanta JLO pero esto es solo un no para mí”, reaccionaron ciberfans.