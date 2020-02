VIDEO. Joaquín Sabina se cae de escenario y sufre derrame cerebral

Madrid, España.- El día de su cumpleaños 71, Joaquín Sabina se cayó del pleno escenario cuando ofrecía un concierto en Madrid, España, al lado de Joan Manuel Serrat.

El cantautor español se disponía a cantar el tema ‘Mediterráneo’ cuando se cayó del escenario y tuvo que ser sacado en camilla por paramédicos, debido a lo aparatoso de la lesión.

Minutos después reapareció en el escenario, pero en silla de ruedas, donde explicó a su público que se retiraría por el fuerte dolor de hombro que le causó caer.

Queridos amigos, estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo, duele mucho y me hace que tengamos que suspender, con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque lo tengo muy adolorido, no se imaginan cuanto lo siento… volveremos en mayo a hacer este concierto, muchas gracias”, dijo Sabina y enseguida se retiró.