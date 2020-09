VIDEO. Kalimba sostuvo romance con Aislinn Derbez y revela por qué la terminó

Ciudad de México.- El cantante mexicano, Kalimba, confesó que sostuvo un romance con Aislinn Derbez, sin embargo, tuvo que finalizar su relación con ella.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos Pinky Promise, de las conductoras Melissa Galindo y Karla Díaz, Kalimba abrió su corazón y confesó el gran amor que le tenía a Aislinn, incluso hasta le dedicó uno de sus discos.

Así mismo, detalló que dos de sus canciones le recuerdan su historia con Aislinn y aseguró que eran las más bonitas de su repertorio.

Hay dos canciones que se me hacen las canciones más bonitas que he escrito, porque mi corazón estaba en un lugar donde no se había querido esconder al cien por ciento, ‘Guanabaya’ y ‘Huellas’”, detalló.

Para finalizar, el cantante reveló que tuvo que terminar su relación con la actriz cuando se fue a estudiar a Nueva York, y aseguró que tiempo después intentó regresar con Aislinn, sin embargo, ella se negó.

Ella ya se quería regresar, le urgía regresarse porque estábamos muy enamorados, entonces me dijo: 'Voy a meter más materias, para ya regresarme y verte'. Al final, los últimos meses me dijo: 'Sabes qué, no aguanto, me voy a salir', le dije: 'No puedes salirte de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela'. Entonces la corte y luego la busqué al mes, le dolió tanto que se cerró y ya nunca quiso regresar… A mí me dolió más. La quiero muchísimo, siempre lo voy a decir porque ella me enseñó a abrir el corazón", compartió.