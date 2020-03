VIDEO. Le roza balazo, Pepillo Origel queda en medio de una balacera

CDMX.- El conductor y periodista de espectáculos Juan José Origel, conocido como Pepillo, paseaba a sus dos mascotas en un parque de Polanco, en la Ciudad de México cuando quedó en medio de una balacera, lo que le causó una crisis nerviosa y se soltó en llanto.

El también productor mexicano, originario de León, Guanajuato, relató entre llanto cómo escuchó una bala pasar a un costado suyo.

Eran las 9 de la noche cuando Pepillo paseaba a sus niños, como él llama de cariño a sus dos mascotas, en el Parque Lincoln, en Polanco, cuando se dio la balacera por la captura de un presunto asaltante.

Oigan no puede ser, son las 9:20 de la noche, estoy en el parque con mis niños, y balacera aquí en el Parque Lincoln... y yo con mis niños aquí, esta es la seguridad de México, esto es lo que está pasando, no puede ser, vamonos, vamonos ya”, le dijo Pepillo a sus mascotas.

Más tarde, a través de la red de Instagram, el también empresario de 72 años agradeció las muestras de apoyo por parte de amigos y fans, pero no dejó de evidenciar la falta de trabajo en seguridad por parte del Gobierno.

Quiero darle las gracias a todas las personas que me están hablando, que se han preocupado, sí claro, bendito sea Dios no te pasó nada... no nos pasó nada, aquí estamos los tres, pero qué susto Dios mío, qué susto eh, espero que a todos los que vivimos en esta ciudad así nada más digamos: ‘que susto’, ‘¡ah! gracias a Dios no te pasó más’”, dijo indignado el conductor de ‘Hoy’.