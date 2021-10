VIDEO. Lolita Cortés hace llorar a concursante: ‘No vale la pena’

Ciudad de México.- La actriz de teatro musical, Lolita Cortés, es conocida entre los reality shows de talento como “La Juez de Hierro”, debido a su alta exigencia y a sus duras críticas. Actualmente se encuentra como juez del reality show de baile dentro del programa Hoy.

Al ritmo de música tradicional mexicana, la pareja de Vanessa Arias y Eduardo Rodríguez fue la encargada de abrir pista de “Las Estrellas bailan en Hoy”, y tras la presentación de Vanessa Arias, comenzaron los fuertes comentarios, pues Lolita no aguantó tantas excusas que dio la conductora por lo que volvió a hacer de las suyas y después de su ácida crítica, terminó por hacerla llorar.

Si bien Vanessa Arias, al finalizar su baile, aceptó que no ha dado el 100% en la pista es debido a las molestias físicas que le han estado incomodando. No obstante, aclaró la actriz, está dando lo mejor de sí.

Rápidamente la también cantante le indicó que la carga de trabajo que tiene no se compara con las que ha lidiado a lo largo de su trayectoria:

No me des pretextos de tu cirugía”, enfureció Lolita Cortés.

Ya subida de tono, le puso un ejemplo de superación:

No te voy a dar mi listado de cirugías ¿verdad?. Sigo bailando, sigo en el teatro, me sigo preparando, todos los días hago ejercicio”.

La otrora juez de La Academía -donde se le apodó como “La Juez de Hierro”-, minimizó las explicaciones que dio Arias, pues consideró figuraban más como excusas por falta de compromiso y le habló directo: ¿Quieres ver mis cicatrices? Exacto, no”.

Posteriormente, la crítica rechazó las explicaciones de Vanessa Arias, pareja de baile con Eduardo Rodríguez. “Aquí no venimos a poner pretextos”, sentenció.

Antes de finalizar su intervención, Lolita aseguró:

Yo no voy a juzgar tu vida afuera. Yo estoy juzgando porque me contrataron para ver lo que hay adentro y lo que hay adentro no vale la pena”.