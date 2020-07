VIDEO. Martha Figueroa recuerda el día que Celia Lora la golpeó en la cara

Ciudad de México.- La conductora, Martha Figueroa, recuerda el día que la modelo, Celia Lora, le propinó un puñetazo en la cara.

Durante el programaFigueroa, recordó algunosque ha tenido con otras celebridades de la farándula mexicana.

Una de las confrontaciones más fuertes que recuerda, fue con Celia Lora, quien le soltó un puñetazo en la cara, cuando ella se encontraba en la entrada de un restaurante en la Ciudad de México

Les juro que pasó. Estaba en un restaurante de carnes de ahí del sur, muy conocido… Estaba en la entrada, donde está la señorita que te recibe, esperando a que me dieran una mesa con una amiga y, de repente, veo que viene la niña Lora y se me para enfrente", contó.

Así mismo, Martha detalló que Celia Lora le dijo palabras agresivas y después la golpeó en el rostro, además, la conductora confesó que terminó en la delegación tras la pelea.

Me dice: '¿Sabes quién soy yo? Que bueno que sabes', y me soltó un puñetazo en la cara y me dijo: 'Para que en tu pu... vida vuelvas a hablar de mí'. Fui para el suelo, pero sí me agarre de mi amiga", mencionó Figueroa.