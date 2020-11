VIDEO. Pati Chapoy cuestiona en vivo a Pedro Sola por aparecer en ‘Sale el Sol’

México.- El programa de ‘Ventaneando’ transcurría con normalidad este miércoles cuando la titular, Pati Chapoy, decidió cuestionar a Pedro Sola por aparecer en el programa de la competencia, ‘Sale el Sol’, donde habló de su vida personal, sus vivencias, de su trabajo, incluso de su relación con ella.

Durante la emisión, Pati se dirigió a Pedro y le comentó que este miércoles prendió la televisión y lo vio al aire, pero en otra empresa que no era TV Azteca.

Enseguida, Sola le respondió que la invitación a ‘Sale el Sol’, de Imagen Televisión, era para aparecer en vivo, pero que él decidió que vía zoom por seguridad ante la pandemia que azota a México y el mundo.

Me invitaron a este programa y originalmente me dijeron que fuera, pero al foro no, y no por otra cosa, sino por la cuestión del Covid, entonces me dijeron que a través del zoom y dije que sí… Curiosamente, excepto Talina Fernández, todos los que estaban ahí estuvieron aquí”, le explicó Pedrito a sus compañeros.