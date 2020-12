VIDEO. Querían $15 millones: Celia Lora sobre familia de hombre que arrolló y murió

México.- La polémica modelo Celia Lora habló por primera vez del accidente de auto en el que un hombre murió y ella estuvo involucrada en mayo de 2010. Contó que tiene la conciencia tranquila, pues no fue la culpable y además nunca vio a la ‘familia’ de la víctima llorar.

Incluso, Celia Lora contó que lo único que la familia de la víctima, Pedro Avalos Corona, quería dinero, pero ella tenía claro que su papá no trabajó por años para mantener a nadie.

La hija de Chela Lora habló por primera vez de este tema en ‘La Entrevista con Yordi Rosado’, la cual se transmite a través de su canal de YouTube.

Y por fin, la playmate rompió el silencio y habló de los momentos difíciles que vivió junto con su familia cuando se vio involucrada en un accidente de auto en el que un hombre murió.

Celia Lora, quien estuvo en prisión tres meses en Santa Martha Acatitla, cuenta que ella puede dormir tranquila, pues sabe que no fue la culpable del fallecimiento de un hombre. Foto: Facebook.

Contó que ella iba en su vehículo en Periférico, y todo pasó frente a Televisa San Ángel un jueves a las 5 de la mañana, ella iba conduciendo normal cuando le pegó al otro auto, una camioneta Pick Up.

Yo venía normal, pensé que iba a dar la vuelta, no sabía que estaba estacionado, entonces cuando yo le pegué y la Pick Up le pega a un teléfono público, resulta que ellos estaban limpiando, se iban juntos, él (de la Pick Up) estaba estacionado así porque estaba esperándolo a él (a la víctima), esa misma camioneta se lo llevó a él, entonces cuando yo le pegué, acabamos los dos arriba de donde está la refaccionaria y ahí fue donde llegó la Policía”.

Celia Lora, de 37 años, agregó que llegó una vecina que fue la que le llamó a una revista y de ahí se desató la polémica a nivel nacional. Y que ella en un inicio no se dio cuenta que habían atropellado a alguien, no sabía de quién hablaban porque nunca vio a nadie, sino hasta que se levantó, vio que llegó una ambulancia y se fue.

La hija de Alex Lora le contó a Yordi que ese día ella iba sola, estaba a una vuelta en U de llegar a su casa, y que no iba alcoholizada como publicaron los medios de comunicación.

La vecina dijo: 'su papá es este guey', entonces los polis luego luego me empezaron a pedir dinero, les dije que no, me hice perdidiza de mis papás”.

Contó que además del gran problema en el que se vio envuelta, también tuvo que padecer el acoso por ser hija de un rockero famoso, pues le pedían pertenencias de él a cambio de dejar las cosas así, pero ella siempre se negó.

Pero relata que desde un inicio se cerró a decirle a sus papás, pues lo quería solucionar ella sola pero su mamá se enteró por Miguel Ángel Mancera y a los pocos minutos, su caso ya era noticia en la televisión.

La familia del fallecido sólo quería dinero

La modelo y youtuber contó que se enteró hasta las 5 de la tarde del fallecimiento del atropellado y fue a causa de que se desangró en urgencias 12 horas después, y a partir de ahí, la familia comenzó a pedirle dinero.

Llegaron judiciales, empezó una subasta rarísima, ‘que si les das dos millones de pesos se van’, o sea, ‘¿les vale mad... si si fui yo? No entiendo, no entendí porque nunca vi a nadie llorar, nunca entendí porque todo era dinero, dinero”.

La familia quería los 2 millones de pesos cuando el hombre ya había fallecido, primero eran 2 millones... era tanta gente que yo no pude declarar nunca, entonces me tuve que ir a mi casa en una cajuela y regresó días después a declarar”, recordó.

Desde que inició este polémico caso Celia se fue a la casa de una tía con la que estuvo para proteger a sus papás, pues no quería involucrarlos en este caso que era sólo de ella y menos ponerle a su padre en charola de plata a la prensa.

Yo no los vi en mucho tiempo porque me fui a casa de una tía, pero ellos creían que yo me estaba echando la culpa por alguien. Los veía enfermos”.

Desde un inició, Celia Lora le pidió a su padre mantenerse al margen y no asistir al juicio en su contra, pues no quería que la prensa lo captara. Foto: Especial.

Al final, el peritaje arrojó que el conductor de la camioneta Pick Up estaba estacionado en un lugar que no debía, no tenía torreta y tenía que traer lentes y no los usaba en ese momento.

Días después, se giró la orden de aprehensión en su contra y mientras duró el proceso, se sintió acosada por los medios de comunicación, y sintió que todos querían que fuera culpable por ser la hija de Alex Lora.

El caso siguió su curso y los dolientes le mandaron pedir ahora 5 millones de pesos a cambio de detener todo

Cuando giraron la orden de aprehensión esa gente mandó decir que querían 5 millones de pesos”.

Abogado traiciona a Celia Lora

Sobre el caso donde un hombre murió arrollado y ella se vio involucrada, Celia Lora compartió con Yordi Rosado que durante el proceso legal, su abogado, un primo de su papá, mandó hacer peritos en su contra para que ella se quedara en prisión.

Nos enteramos en una de las audiencias que estaba de acuerdo con los otros, mandó hacer peritos en mi contra para que yo me quedara ahí, primo de mi papá”, dijo sorprendida.

Al final, a Celia Lora le dieron a elegir juicio o sentencia, y ella eligió lo segundo, pero la familia no quedó conforme y le pidieron ahora 10 millones de pesos, pero ella se siguió negando. Su madre, Chela Lora, en cambio, les ofreció la casa de su madre quien recién había fallecido, pero se negaron, querían dinero.

No quisieron la educación de los hijos, ellos querían el premio mayor, en ese momento ya eran diez kilos (millones) que querían”.

Celia Lora platicó que en un momento el conductor de la camioneta no quiso un careo con ella, pero ella lo enfrentó y le pidió no olvidar que él mató a su amigo.

Al final, sentenciaron a la famosa modelo a 5 años en prisión, pero alcanzaba salir bajo fianza, y ahí la ‘familia’ de la víctima le volvió a pedir pero ahora 15 millones de pesos, de lo contrario apelarían para que se quedara en prisión, pero ella tenía claro que su papá no trabajó toda la vida para que ellos disfrutaran su dinero.

Se fue a magistrados y ellos me bajaron la sentencia y salí. Esa gente no era ni la esposa, ni los hijos, por eso yo nunca vi llorar a nadie, fue gente que salió de la nada a pedir dinero, ¿cómo ves? Y yo me enteré hasta que estuve en mi casa, no era gente que le importara lo que habían pasado los familiares”, finalizó.

Celia cuenta que no sintió cargo de conciencia, pues sabía que no había sido su culpa, ella quiso hablar con la familia, pero ellos no quisieron, sólo querían dinero.