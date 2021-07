Ciudad de México.- Luego de que Silvia Pinal fuera internada en un hospital de Ciudad de México la semana pasada, fue la misma actriz quien decidió enviar un mensaje a través de un VIDEO para contar cómo está de salud.

La primera actriz de 89 años de edad se dirigió primero a la prensa en este VIDEO que fue compartido en las redes sociales del programa “Venga la Alegría”.

Después, la mamá de Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel dijo sentirse muy bien de estar nuevamente en su casa.

La productora de “Mujer casos de la vida real” aseveró que está bien de salud y que no hay de qué preocuparse.

Me fue bien realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y bien, estoy lista para otra…”, expresó Silvia Pinal con una gran sonrisa en su rostro.