VIDEO. Último novio de Juan Gabriel estalla y agrede a reporteros

Sonora.- La muerte de Juan Gabriel sigue en boca de todos, pero esta vez fue el joven quien presuntamente fue su última pareja quien dio de que hablar, ante las agresiones e insultos que tuvo contra medios de espectáculos.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista Nelssie Carrillo publicó un video en el que trataron de hablar con Isaac Efraín Martínez Saucedo, quien presuntamente fue la última pareja de "El Divo de Juárez" mientras vivía.

Incluso, él mismo publicó un estado en Facebook cuando murió Juan Gabriel, asegurando que había muerto en sus brazos.

Tras la muerte de Juan Gabriel, Martínez Saucedo volvió a su natal Hermosillo, Sonora, donde Nelssie Carrillo trató de buscarlo para conocer detalles sobre la muerte del cantautor.

Estalla en insultos y agresiones para evitar hablar

Sin embargo, el joven no sólo no recibió a los medios y se negó a hablar con los reporteros, si no que incluso llegó a agredirlos con frases como "quítame la put... cámara (de la cara)".

El equipo de Nelssie Carrillo incluso grabó un momento en que Martínez Saucedo les enseño el dedo medio mientras se alejaba por la calle.

Tal parece que la polémica sigue rodeando a Juan Gabriel desde su muerte, ya que incluso su exmánager Joaquín Muñoz mantiene la versión de que el artista en realidad está vivo y fingió su muerte para escapar de problemas económicos.