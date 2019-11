VIDEO. Ya no podemos hacer nada por él: Emma Coronel, en debut de reality

México.- A días de que se reveló que Emma Coronel Aispuro aparecería en la televisión, la noche de este lunes 19 de noviembre la esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán debutó en el reality show Cartel Crew.

En redes sociales ya circulan videos que captan el momento en el que Emma aparece a cuadro a bordo de un yate de lujo resguardado por varios hombres.

Michel Blanco, hijo de la fallecida narcotraficante colombiana Griselda Blanco, y su esposa se dirigen hasta la embarcación para reunirse con la esposa del capo mexicano, sin embargo, antes de abordar pasan por una rigurosa revisión.

Hablando español y con gran entusiasmo, Emma recibe a sus invitados y comienzan a conversar mientras beben champagne, y en un momento Michael le expresa que es un honor estar frente a ella.

Es un honor”, expresa Emma. “La mayoría del tiempo trato de ser positiva y no engancharme y lamentarme de lo que ya pasó, ya pasó, ya no podemos hacer nada”.

La exreina de belleza aseguró que la vida la hecho más fuerte y también puede identificar a quienes son sus verdaderos amigos, aunque destacó que casi no tiene.

Nos ha hecho personas más fuertes, sabemos identificar mejor a las personas, qué clase de personas de verdad son tus amigos, que realmente casi no hay”, dijo Coronel.

Asimismo, Emma explicó que es muy duro que la juzguen sin conocerla, pues asegura que “son normales”.

Es muy lamentable que nos huyan sin conocernos, es duro porque a veces quieres hacer lo que ves que hacen todos a tu alrededor, somos normales, yo me considero una mujer normal, me pasa mucho que las personas me juzgan sin conocerme… empiezan a atacarte”, lamentó.