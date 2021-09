Valeria Cuevas estrenará en Guanajuato su sencillo ‘Las Traicionadas

León, Guanajuato.- Valeria Cuevas no sólo es dueña de una ADN musical envidiable, sino de una voz que se educó desde que era muy pequeña y hoy se traduce en su nuevo sencillo “Las Traicionadas”.

El estreno oficial de la canción, será en Tarimoro en la Fiesta Tradicional de San Miguel Arcángel, en el Jardín Principal de ese municipio.

En entrevista, la artista compartió lo que viene en su carrera musical.

Estoy muy feliz porque voy a estar en Guanajuato, con mi mamá y voy a poder cantar un poquito esa canción. Mi mamá ya me tenía contemplada, y el 15 de septiembre me avisó, y no quepo de alegría, estoy muy feliz”, subrayó.