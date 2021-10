México.- Por fin, la secuela de la película “Venom”, protagonizada por Tom Hardy, llegó a las salas de cine y los fans llenaron las redes sociales con memes y comentarios respecto a la esperada “Venom: Let There Be Carnage” (“Venom: Carnage liberado”).

El estreno exclusivo en las pantallas de cine de “Venom: Let There Be Carnage”, tras un año de retraso debido a la pandemia provocada por el COVID-19, provocó una ola de comentarios y memes en redes sociales que volvieron lo tendencia, en la que el actor mexicano David Zepeda volvió a salir al tema, debido a que hace unos días se filtró una escena post-créditos, truqueada, en la que según aparecía el protagonista de telenovelas.

'Venom: Let There Be Carnage' ahonda en la psique humana

La película extiende lo que podría ser la serie de superhéroes más extraña que existe. Según información de AP, el conflicto dominante tiene menos que ver con salvar el mundo y más con una pareja muy rara unida en un solo cuerpo. Y dado que los dos papeles principales son interpretados por Tom Hardy, es una película de cómic centrada en la interpretación libre y despreocupada de un actor.

Aunque “Venom”, que se estrenó en 2018 no funcionó del todo bien pues fue muy criticada, logró gran éxito en taquilla; la película protagonizada por Tom Hardy es algo así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues logró liberarse de algunos de los ritmos prescritos de las cintas de superhéroes.

En una de las escenas más comentadas, Eddie Brock (Tom Hardy), un periodista, es abrumado por el simbionte alienígena que vive dentro de él, y en un restaurante de mariscos, Hardy improvisó que Brock, bajo el control de Venom, saltara a un tanque de langostas. Lo que se suponía que iba a ser un decorado de fondo se reconstruyó fue lo que generó el momento decisivo para una franquicia de cómics extraña y deformada.

“Ese tono fue lo que todos acordaron universalmente que era el epicentro de este mundo”, dijo Andy Serkis, director de “Venom: Let There Be Carnage”. “Ese es precisamente el momento de prueba del que partimos”.

“Lo emocionante es poder ahondar en la psique humana y la paradoja de la condición humana e interpretarlas en un thriller de acción de superhéroes y farsa”, dijo Hardy en entrevista con AP desde Londres. “Las máscaras de Eddie Brock y Venom son desbordadas, pero en última instancia son las dos caras de la misma moneda”.

Cuando (Venom) salió, a los críticos no les gustó, lo cual es bastante justo, y al público sí le gustó. Funcionó bastante bien, lo suficiente como para que Sony hiciera otra”, expresó Hardy.

“Tuvimos que hacer un informe y prepararnos y decir: ¿Qué funcionó aquí? ¿Qué no funcionó? ¿Qué podemos hacer mejor?”

El director de la película, Andy Serkis, confía en que las cosas vuelvan a como estaban antes de la pandemia.

“Lo que realmente me interesa es el futuro de la narración y cómo va a cambiar en los próximos 10, 20, 30 años”, expresó. “Por el momento, estamos en un cruce. Tuvimos una pandemia que obligó a la gente a ver cosas en una pantalla muy pequeña. Pero estamos bastante seguros de que volveremos a lo que estaba comenzando a florecer antes de la pandemia”.

Venom será una de las películas más grandes que se lancen sólo en cines durante la pandemia. Después de varios retrasos, y dará inicio a la temporada de películas de otoño.

Tom Hardy interpreta los dos papeles en “Venom: Let There Be Carnage”. Foto: Instagram

Segunda parte de ‘Venom’ supera expectativas en Estados Unidos

“Venom: Let There Be Carnage” de Marvel superó las expectativas al recaudar 90.1 millones de dólares en las salas de Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en el mejor estreno de la pandemia, de acuerdo con cálculos del estudio publicados este domingo.

La cinta superó incluso el debut de la original de 2018, pues “Venom”, recaudó 80.3 millones de dólares en su estreno. Sólo “Joker” de 2019 (96.2 millones de dólares) ha debutado con más en octubre.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos