Informan que Vicente Fernández está grave en terapia intensiva y con ventilador

México.- El cantante Vicente Fernández se encuentra grave, pero estable, tras la cirugía de emergencia que le realizaron luego de la caída que sufrió en su casa, en el rancho “Los Tres Potrillos” y que le provocó daño en las cervicales.

A través de las redes sociales de ‘Chente’ se publicó un comunicado para dar pormenores de la salud del cantante tapatío.

“Agradecemos a los medios, así como a sus fieles seguidores e informamos a nombre de su equipo médico con el permiso de la familia Fernández Abarca, que el estado actual que guarda Don Vicente Fernández, es sin duda grave pero estable, como es la secuencia del trauma por la caída misma que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical”, se lee en el texto.

En este momento del post operatorio, se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la unidad de Terapia Intensiva”, explican en un comunicado.

En la cuenta de Instagram de Vicente Fernández informaron que por ese medio darán avances de la salud del intérprete de "Por tu maldito amor".

“Agradeciendo a todos su preocupación. Se les mantendrá informados de acuerdo a su evolución”.

En las redes sociales de Vicente Fernández informaron su estado de salud. Foto: Instagram

Piden comprensión

En la misma publicación, pidieron a los medios de comunicación que no acudan al hospital, ni impidan el acceso a los familiares de ‘El Charro de Huentitán’ en busca de entrevistas.

“Se solicita a los medios de su total comprensión, para que, por favor dejen el libre acceso al hospital a todo integrante de la familia Fernández Abarca; esto con motivo de la sana distancia y no poner en riesgo la salud de Don Vicente Fernández en estos momentos críticos por los que está atravesando", se lee en Instagram.

Agregaron que no darán información a los medios vía entrevista. "No se concederá entrevista alguna por parte de ningún familiar, para que por favor no insistan en ello”, explican en redes.

Alejandro Fernández publicó esta foto con el mensaje "Te amo pa". Foto: Instagram

Recalcaron que cualquier información referente a la salud de don Vicente será por medio de las redes sociales a través de los comunicados que emita el equipo médico.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos