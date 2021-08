Jalisco.- El hijo mayor de Vicente Fernández dio detalles del avance en la recuperación del ‘Charro de Huentitán’, reveló que su padre se comunica con ellos moviendo la cabeza o cerrando y abriendo los ojos, compartió que la rehabilitación es lenta, pero ha respondido como los doctores que lo atienden en el hospital Country 2000 esperaban.

En entrevista telefónica con “Ventaneando”, de TV Azteca, Vicente Fernández Jr. explicó cómo ha sido el avance en la rehabilitación del cantante, quien cumple 14 días hospitalizado tras la caída que sufrió en su rancho Los Tres Potrillos por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Agregó que estos fueron métodos preventivos y a los cuales ha respondido muy bien "gracias a Dios, es lento pero ha respondido como esperaban los doctores”.

A la pregunta de Pati Chapoy sobre cómo se comunicaban con él, respondió que con movimientos de cabeza y ojos.

Aunque el proceso va lento, dijo que tienen fe en que siga avanzando. “Uno qué más quisiera que fuera al otro día, pero como nos han dicho los doctores, es lento pero sí ha reaccionado al tratamiento, así que tenemos una semitranquilidad de ver que sí ha habido avance”, dijo Chente Jr.

El hijo mayor de doña Cuquita y Vicente Fernández dijo que su padre está consciente, que se da cuenta quién entra y quién sale y aprovechó para desmentir lo que se publicó en una revista de circulación nacional, respecto a que Vicente no se había caído, sino que tenía una enfermedad degenerativa.

Nunca ha estado en coma como lo dijeron en una revista, ni lo vemos por medio de un cristal, ni tampoco argumentaban en ese reportaje que fue mentira que se cayó, créeme que no tuvo una intervención quirúrgica en el cuello en las vértebras cervicales de deporte ¿verdad?”.

Pedrito Sola, quien este miércoles se reintegró a “Ventaneando” tras superar el coronavirus, preguntó si tenían algún pronóstico de cuánto tiempo seguiría internado en el hospital don Vicente.

Desfaortunadamente no, pero en el momento que tuvieran algo de noticias ya lo estarán avisando los médicos en el parte médico”, respondió.

Vicente Fernández dijo que ni sus hermanos Alejandro Fernández o Gerardo así como su mamá dan entrevistas o se dejan ver porque deben cuidarse de no tener contacto con más gente, debido al riesgo de contagiar de algo a su papá.

Tratamos de estar lo más cuidados posibles, porque sí tenemos contacto con mi padre, yo he cometido... por atención a los medios por corresponder a los reporteros y por respeto al trabajo que hacen, pararme a dar entrevistas, pero no es conveniente porque yo me debo de cuidar”, aseveró.