México.- Vicente Fernández, quien lleva hospitalizado un mes a causa de una caída en su rancho y que le trajo otras complicaciones, podría tener Covid-19, informó una revista de espectáculos.

Según TvNotas, la información fue proporcionada por una amiga de la familia Fernández, quien compartió detalles de cómo se sienten los Fernández por los nulos avances en la recuperación del “Charro de Huentitán”.

La amiga señaló que el cuerpo del cantante no solo no reacciona de forma favorable, sino que dio positivo a Covid-19 el pasado viernes 27 de agosto, pero la familia no lo informó.

Lo último que no querían ya pasó, y es que don Vicente hace unos días dio positivo a Covid”, compartió la fuente.

Con esta foto, Vicente Fernández Jr. le manda decir a su padre que en casa lo esperan porque lo aman. Foto: Instagram.

Agregó que no saben cómo se contagió, pero sospechan que uno de los enfermeros o enfermeras que lo atienden eran asintomáticos y lo contagiaron.

Incluso al intérprete de 81 años les hizo pasar un susto cuando su oxigenación bajó de forma considerable, lo que lo puso en riesgo de un paro respiratorio.

Y sobre los síntomas que se dice, don Vicente presentó a causa del Covid-19 son temperatura y un poco de escurrimiento nasal, lo que ya desapareció.

Según la revista, la amiga de la familia también compartió que el 3 de septiembre, don Vicente fue trasladado en ambulancia a otro hospital en la zona de Chapalita, donde le inyectaron células madre en la médula ósea porque puede ser que con esto se controle el virus.

La revista también asegura que su hijo Alejandro Fernández está deprimido y triste por la salud de su padre. Foto: Instagram.

Familia reacciona a contagio de Vicente Fernández

Sobre el tema del contagio de Covid-19, el primero que reaccionó y con molestia fue su hijo Gerardo Fernández Abarca, quien reclamó y cuestionó al personal médico cómo era posible que su padre diera positivo al virus, si el paso a su habitación era restringido.

El que se puso como loco fue Gerardo, mentó madres y maldijo a medio mundo porque decía que no entendía cómo era posible que se haya contagiado su padre, si el paso es restringido y casi nadie entraba con él. Por su parte, doña Cuquita dejó de ir al hospital porque era peligroso estar ahí, pues ella también se puede contagiar”.

Vicente Fernández Jr. desmitió este mismo martes a la revista, que asegura que su papá tiene Covid-19. Foto: Instagram.

La amiga de la familia Fernández Abarca agregó que “El Potrillo” se encuentra muy triste y deprimido, pues sus padres lo son todo para él.

Se hace el fuerte para que su mamá se apoye en él, le duele ver que su viejo se le está yendo”, finalizó la amiga.

Vicente Fernández Jr desmiente que su padre tenga Covid-19

Este lunes, Vicente Fernández Jr. negó a través de sus redes sociales que su padre se haya contagiado de Covid-19 y aceptó que presenta una leve inflamación en las vías respiratorias, pero es causado por la vinculación a ventilación asistida.

Como siempre, no crean chismes”, escribió Vicente Fernández jr. junto a una captura de la portada de la revista TvNotas.

