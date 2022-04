¿Ya lo viste? Así le imprime su toque Víctor González a la novela ‘Los Ricos También Lloran’

México.- Víctor González es León Alfaro en la nueva historia de “Los Ricos También Lloran” que tiene a sus admiradores en el filo de la butaca.

En entrevista telefónica, el actor habló sobre esta nueva versión, que retoma la historia de 1979 en una forma contemporánea, factor que la ha hecho ser una de las favoritas del público.

‘Los Ricos También Lloran’ es una versión de un clásico, que aunque no todos se acuerden, ha llamado la atención porque la gente que no esperaba ver tanta calidad, se han sorprendido y creen en el proyecto. La producción está súper bien cuidada, con mucha tecnología, y mucha gente que no eran tanta telenovelas, lo está retomando”, dijo Víctor.