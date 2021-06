Ciudad de México.- Victoria Ruffo confesó en el programa “Faisy Nights” su odio hacia Leticia Calderón porque le “robó” un papel de villana que quería interpretar en una telenovela producida por Televisa.

Los conductores de la emisión de estreno, Faisy y Michelle Rodríguez, fueron el “confesionario” perfecto para que Victoria Ruffo recordara su participación en la novela “En nombre del amor”, que fue protagonizada por Allisson Lozz, Sebastián Zurita, Arturo Peniche y por supuesto, Victoria Ruffo y Leticia Calderón en el 2008.

Para colmo, el papel que le tocó a la ex esposa de Eugenio Derbez, fue el de la hermana de Calderón.

Victoria Ruffo le dio vida a Macarena Espinoza de los Monteros, hermana de Carlota, en la trama de la historia, ambas se enamoran del mismo hombre.

Desde sus inicios en los años ochenta, Victoria Ruffo ha actuado en muchas telenovelas como “Al rojo vivo”, “En busca del paraíso”, “Simplemente María”, “Pobre niña rica”, “Abrázame muy fuerte”, “Corona de lágrimas”, “La Malquerida”; por lo que quisiera dejar un rato el drama, para incursionar más en la comedia.

Me gustaría seguir haciendo comedia, me encanta, me gusta que la gente se ría. En teatro generalmente hago comedia para reírme yo y que la gente también lo haga, pero en televisión me gusta mucho llorar, la verdad”, aseguró la actriz.