(Video) Silvia Pinal: Critican a Adela Micha por comentario insensible

AM.- Tras conocerse el estado de salud de Silvia Pinal, quien se encuentra hospitalizada en un hospital de la Ciudad de México después de dar positivo a COVID-19, Adela Micha vertió un comentario en el que se le acusa de insensible.

Fue en su programa de YouTube, donde la comunicadora se refirió a la salud de la primera actriz.

¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse eh, así que por qué no me escriben algo y me graban”, comienza diciendo, al tiempo que pide a sus colaboradores que vayan recabando información, y agregó: “Tengo muchas entrevistas para que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir”.