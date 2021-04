En el matrimonio de Lorena Herrera y Armando González hubo hasta cachetadas

México.- La actriz Lorena Herrera confirmó lo declarado por su ex esposo, Armando González “El Muñeco”, quien aseguró que la bella rubia lo golpeó en el pasado y hasta lo cacheteó, dijo que él se lo merecía.

Armando González reveló que en los primeros años de su matrimonio con la también cantante de 54 años, ella lo maltrataba, y se lo atribuye a que estaba en la cima de la fama.

Me tocaron dos (cachetadas), al principio sí, es que Lorena en aquel tiempo cuando yo andaba con ella, estaba en un momento donde estaba en lo más alto en fama, todo el mundo la buscaba y todo eso”, tontó Armando.

Las cámaras del matutino de TV Azteca buscaron a Lorena Herrera, quien, en tono de broma, respondió que sí porque “sí, se lo merecía…”, dijo.

No para nada, lo amé con todo mi ser, y él a mi también. Alguna vez le di una cachetada por ahí y se ofendió muchísimo. Me dejó de hablar un mes y ahí como que no lo volví a hacer, aprendí la lección. Ni el hombre debe cachetear a la mujer ni una mujer tampoco”, explicó Lorena Herrera.