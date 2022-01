León, Guanajuato.- Entre llamaradas, piruetas y los solos de cuerdas, en la Velaria de la Feria de León 2022 se vivió un viaje a través del tiempo con temas de rock que por décadas se han mantenido entre los favoritos de los amantes de este género.

El show estuvo a cargo de Dóngola producciones, quienes presentaron Rock Tales, logrando unir a varias generaciones en un mismo espacio, desde niños hasta adultos mayores, pasando por adolescentes y otros no tan chavos.

En el encuentro de rock también hubo solo de cuerdas. Foto: Francisca Zaragoza Corona.

Generando el ambiente idóneo para que los asistentes levantaran la mano y movieran la cabeza al ritmo de la batería, y al mismo tiempo cantaran a todo pulmon, White rabbit, House of the Rising Sun, así como Blitzkrieg Bop, Cum On Feel the Noize, La bamba, T.N.T, entre otras rolas.

El evento comenzó minutos antes de las nueve de la noche a cargo de Molar, quien no pudo contener las lágrimas de felicidad, ya que se trataba de su primera presentación en vivo.

A pesar de que las gradas no fueron ocupadas y quedó mucho espacio por llenar, los artistas en escena dieron el corazón en el escenario para complacer a la audiencia.

El show estuvo a cargo de Dóngola producciones, quienes presentaron Rock Tales. Foto: Francisca Zaragoza Corona.

