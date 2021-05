Ximena Sariñana espera ‘feedback’ con su primer autoconcierto y estreno de ‘La Casa de las Flores’

CDMX.-Ximena Sariñana está lista para darlo todo en un autoconcierto este 16 de mayo, que complementará el proceso de su último proyecto. Además, alista pilas para ver la reacción de la gente, tras su participación en la película "La Casa de las Flores".

Te puede interesar: Ximena Sariñana participa en la nueva película de "La Casa de las Flores".

En entrevista con AM, la también actriz, habló sobre este concierto que se realizará el 16 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y que será la cúspide de este trabajo.

Estamos entusiasmados y lo digo en plural porque es una emoción colectiva, creo que si algo hizo esta pandemia fue unirnos, extrañarnos, no sólo público-artista, sino entre nosotros, quenes trabajan en staff, los ingenieros, la gente de seguridad. Estamos entusiasmados con este regreso, al mismo tiempo sí es para nosotros sentir que vamos a poder hacer eso que nos gusta, con la producción y todo”, dijo Ximena.

Recientemente Ximena Sariñana unió su voz nuevamente a de Little Jesus & Elsa y El Mar en una nueva versión de “Se Fue”, tema original de Laura Pausini. Hace tres años realizaron una primera colaboración. Todo inició en Internet. Rumores comenzaron a correr a partir de que apareció en alguna página de la Deep Web, el nombre de Laura Pausini y otros 2 o tres compositores italianos, como las mentes maestras detrás del Hit Mundial TQM del 2017. La Internet crasheo y nadie sabía con exactitud qué es lo que estaba pasando, Los Little Jesus entendieron que había que responder, no para desmentir los rumores, sino con más música.

Para celebrar esta hermosa coincidencia llamaron nuevamente a sus viejas amigas, Ximena Sariñana de la Ciudad de México y a la colombiana Elsa y Elmar para darle ese toque lleno de melancolía a una nueva versión del clásico pop de la década de los noventa y llevarlo a otro nivel.

Para Ximena, esto representa el paso final del proceso creativo que empezó con esta canción.

Fue increíble tener esta alternativa como músico, entiendo que muchas personas no tuvieron la oportunidad de hacer algo dentro de su industria, que también te llena y te da sentido de vida, en ese aspecto estuvo increíble podernos resguardar en el estudio”.

Ximena espera ansiosa el inicio de los conciertos. FOTO: OCESA

Esta parte es esencial, porque para mí, la canción no está terminada o completa cuando no sientes la reacción de la gente, ese último paso me está haciendo falta para los últimos tres lanzamientos, porque mis últimos tres lanzamientos fueron durante pandemia. Estoy emocionada de cómo va a reaccionar”, añadió.

La cantautora adelantó que cuenta con muchas colaboraciones grabadas, que van a ver la luz muy pronto y está entusiasmada con eso. Que el 2021 haya sido fructífero.

“Saldrán nuevos proyectos, estoy emocionada con eso”, agregó.

Ximena en una nueva etapa. FOTO: OCESA

Cantautora y actriz mexicana. Ximena Sariñana ha lanzado cuatro discos de estudio, Mediocre (2008), Ximena Sariñana (2011), No todo lo puedes dar (2014) y ¿Dónde bailarán las niñas? (2019). Ya prepara su quinto material a estrenarse en los próximos meses, como adelanto ha estrenado ya los sencillos TBT 4Ever, Una vez más y Nostalgia.

Ahora se encuentra ocupada en lo de la película de “La Casa de las Flores” en donde tiene una participación especial.

Tuve la oportunidad de tener una participación, estoy muy emocionada de participar en esa parte. El cine es un arte muy colaborativo, que siempre me ha llamado la atención por obvias razones, me encantaría seguir trabajando en esa industria que tanto disfruto”, finalizó.

Con lo mejor de su repertorio, Ximena Sariñana se presentará el 16 de mayo a las 8 de la noche. Las localidades ya están a la venta en el sistema Ticketmaster. Citibanamex seguirá construyendo sobre el mundo de las experiencias, ofreciendo a sus tarjetahabientes un 30% de descuento permanente en todos los shows.