México. La venezolana Gaby Spanic ha dado de qué hablar durante su participación en “La Casa de los Famosos”, reality show de Telemundo, ahora dejó a todos impactados al revelar una sorprendente noticia sobre su vida íntima.

Y es que la actriz de telenovelas Gaby Spanic, platicaba sobre su vida amorosa con Mane, Verónica y Cristina, fue ahí cuando confesó que lleva años sin tener relaciones sexuales.

La protagonista de “La Usurpadora” platicó que lleva años sin tener intimidad, incluso no recuerdo si son “dos o más” y fue ahí cuando dijo: “¡Ya soy virgen de nuevo!” Lo que provocó las risas de sus compañeras.

Gaby Spanic ha revelado detalles de su vida íntima

Y es que la ex reina de belleza venezolana no tuvo ningún pudor al hablar sobre su vida privada, incluso dijo que no necesita mantener intimidad con nadie, pues seguro que no le hace falta.

Spanic también platicó sobre cuál es su preferencia y gusto en cuanto a hombres, dejando muy en claro que los hombres altos y de gran corpulencia son su debilidad.

Enorme espaldota, que yo me cuelgue como chango. Me encanta un hombre altísimo, que me haga sentir la mujer araña y me trepe en las paredes”, reveló Gaby Spanic.

A Gaby Spanic no le ha ido bien en el amor

Y es que a la actriz no le molesta platicar sobre detalles de su vida amorosa pues en varias ocasiones ha revelado que su suerte para el amor no ha sido muy buena, pues en anteriores ocasiones platicó a sus compañeros de “La Casa de los Famosos”, que uno de sus ex novios resultó ser gay y ella se enteró de la peor manera, los descubrió besándose cuando ella volvió a temprano a su casa.

La exmodelo relató que nunca sospechó sobre sus preferencias sexuales y el hecho de descubrir su homosexualidad y la infidelidad, le dejaron un mal sabor de boca y una gran inseguridad.

