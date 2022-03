Yahir batea a Ninel Conde y ella lo exhibe de esta manera

Ciudad de México.- Ninel Conde es una de las artistas más reconocidas por su dedicación al ejercicio y por poseer uno de los cuerpos más esculturales en el mundo del entretenimiento y la farándula nacional.

Además de ser bella y de estar muy comprometida con su trabajo, Ninel ha sabido ganarse un lugar en la industria, además de ser una de las personas más deseadas en la escena de la música y televisión.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas en su vida, ya que resultó ser afortunada en el trabajo pero desafortunada en el amor, ya que no la ha pasado muy bien, pues sus últimas relaciones han terminado con muchos conflictos.

Pero la conocida y llamada "Bombón Asesino" ya se encuentra buscando quién será su próximo amor, pues no se encuentra cerrada a una relación sentimental.

Javier Ceriani y Elisa Beristain interpretaron este mensaje que Ninel compartió. Foto: Especial.

En días recientes, Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores del programa de espectáculos en YouTube, Chisme No Like, aseguraron que Ninel Conde habría dispuesto una "cena romántica" para el cantante Yahir, pero él no acudió a la cita.

A través de su cuenta en Instagram, la cantante compartió un mensaje que llamó la atención de sus fanáticos y seguidores, ya que no puso ningún nombre.

Que decepción... Punto".

Dice el contundente mensaje que Ceriani señaló que el “Bombón” lo puso porque Yahir decidió rechazarla debido a que ella ya está un poco "grande" para él.

Si bien todo esto son especulaciones, el rumor ha tomado demasiada fuerza en redes sociales, pero hasta el momento ninguno de los dos famosos no se ha pronunciado al respecto.

Trascendió que la cantante está buscando quién será su próximo amor. Foto: Especial.

La originaria del Estado de México, quien asegura tener "Un bombón suculento", hace unas semanas decidió abrir su cuenta en la plataforma de contenido para adultos, OnlyFans, algo que sus millones de seguidores esperaban con ansias desde hace tiempo, pues la también actriz se caracteriza por lucir escultural y curvilínea figura la cual resalta con atuendos que dejan muy poco a la imaginación.

A pesar de que ya son varias las ocasiones en que Ninel se ha visto envuelta en la polémica por sus drásticos cambios físicos; aunque ella se rehúsa a confirmarlo se sabe que se ha sometido a múltiples tratamientos estéticos así como cirugías, pero la realidad es que cada día sorprende a sus fans con el cuerpazo que tiene.

