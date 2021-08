México.- Luego de que OnlyFans anunció que prohibirá los contenidos sexuales explícitos como videos y fotografías a partir de octubre, Yanet García habló de cómo le afecta este cambio en la plataforma.

La conocida como la ‘Chica del Clima’ se unió a OnlyFans en abril de este año logrando miles de seguidores que pagan cada mes 20 dólares, unos 400 pesos mexicanos aproximadamente.

La conductora del programa “Hoy” es una de las usuarias mexicanas de OnlyFans que más gana, por lo que reveló si los cambios de la compañía realmente le afectan o no.

Los medios de comunicación y mucha gente me han estado preguntando sobre las nuevas reglas de OnlyFans que entrarán en vigencia en octubre de 2021, me gustaría compartir mis pensamientos al respecto”, escribió la ex novia de Lewis Howes, jugador de futbol americano.