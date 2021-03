'Yo maté a mi mamá'; confiesa Xuxa que 'contagió a su mamá de COVID'

Brasil.- Con el objetivo de hacer conciencia sobre los riesgos de no mantener las medidas de prevención para evitar contagios por COVID, la cantante Xuxa publicó un video en el que hace una impactante declaración: "Yo maté a mi madre".

La conductora de programas infantiles publicó en su cuenta oficial de Instagram un video en el que comienza relatando que salió a encontrarse con sus amigas a la playa, después regresó a casa y abrazó a su mamá, por lo que esta se contagió de coronavirus y murió, señalándose como la responsable de su fallecimiento.

Tras esta escalofriante revelación, Xuxa explicó que la historia es falsa, y su mamá en realidad no murió, pero que se trata de una situación que sí ha vivido mucha gente por no acatar las medidas sanitarias, por lo que el motivo de su video es crear conciencia.

Estamos en el peor momento de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución".