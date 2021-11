¡Necesito mi libertad! YosStop anhela salir de prisión, no puede con la depresión

México. La polémica influencer YosStop, quien sigue en prisión en el reclusorio de Santa Marta Acatitla, envió un nuevo mensaje a través de su Instagram, en el que externó su deseo de ser libre, asegurando que es lo único que anhela.

Y es que hace unos días se dio a conocer que se liberó a uno de los agresores de Ainara Suárez, víctima que acusó a YosStop por difusión de material pornográfico en sus redes sociales. Luego de esta noticia, expresó su gran sueño de salir de prisión y retomar su vida cotidiana.

Gerardo González, el novio de YosStop, compartió un mensaje en la cuenta personal de la youtuber, donde reveló lo que le dijo en una visita que tuvo en la cárcel. Gerardo resaltó que cuando le preguntó si necesitaba algún producto en especial, ella respondió de manera inesperada.

Hoy me preguntó Gerito como siempre: '¿Qué más necesitas?' Mi respuesta fue: ¡Mi libertad! Y me contestó: '¡Algo que pueda comprar en el súper o en el mercado!”, se lee en el post.

Además de compartir este mensaje, YosStop relató cómo es que se siente dentro de la cárcel, asegurando que a veces los ánimos de las personas, no son suficientes para curar la tristeza y depresión que llega a sentir al estar encarcelada.

Con este fuerte mensaje, YosStop revela que los problemas emocionales con los que está lidiando dentro de prisión son más fuertes que ella, pues asegura que cuando despierta y es consciente de su realidad intenta volver a dormir, pero sigue deseando su libertad.

Finalizó asegurando que aún tiene muchos propósitos por cumplir y solo espera que pronto sea liberada y dejar atrás esta pesadilla.

He salido de muchas cárceles mentales, ¡muchas! Y me faltan otras… como en la que me encuentro físicamente".