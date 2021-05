México.- La influencer Yuya y el cantante Siddhartha han preferido mantener su romance lo más privado posible, son pocas las veces que comparten alguna foto o historia juntos en sus cuentas de Instagram.

Por eso es que llamaron mucho la atención varias historias que la youtuber Mariand Castrejón Castañeda publicó junto al ex baterista de la banda Zoé.

Yuya utilizó su Instagram para contarle a sus seguidores que fueron a buscar ropa “vintage” e hizo hincapié en la mala suerte que ella tiene para encontrar ropa increíble, contrario a la buena suerte del músico, que tiene “buen ojo”.

Había ropa tal cual de segunda y ropa vintage, sí tenías que buscar muy bien, aunque es super válido encontrar ropa como de las tiendas convencionales pero creo que lo que quería era buscar prendas más específicas y ésta, el “pezesauro” me la encontró”, contó Yuya en una primera historia de Instagram.

Aunque a cuadro todavía no se ve al intérprete de "Brújula", "Unicos" o "Bacalar", sí se escucha su voz de fondo cuando le dice a Yuya: “Pero cuenta la historia”.

Fuimos como a tres tiendas a ver ropita a ver si encontrábamos algo y yo soy bien desesperada la verdad, entonces entramos y vi todo amontonado y a simple vista dije no. Acto seguido el “pitijui” tiene muy buena suerte con las gangas, es experto en encontrar ofertas, en encontrar ropa increíble a muy buen precio, ropa vintage preciosa sin haber buscado, es que solo voltea y lo tiene ahí enfrente, y yo no, yo sí tengo que echarle un poco mas de ganas a ese tipo de asuntos”, continuó Yuya en otra historia.

Yo ya me había dado por vencida y cuando íbamos saliendo, “pez” vio, es que les digo que tiene muy buena suerte, “pez” volteó y vio una pinche chamarra así hermosa, preciosa, la neta me sentí super mal, como amiga envidiosa, porque yo no encontraba nada y ese vato nada más volteó y aaaah”, platicó la influencer.