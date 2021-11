Veracruz.- Un menor de 17 años fue detenido acusado de asesinato en Veracruz de su hermano tras perder una partida del videojuego 'Free Fire'.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la colonia Hidalgo del municipio de Gutiérrez Zamora, después de que Alexis de 17 años perdiera contra su hermano Luis Ernesto de 22 una partida, lo que generó una discusión.

De acuerdo con el medio local Imagen Veracruz, los hermanos pelearon enfrente de su madre y su padrastro, en un momento el hermano menor sacó un arma punzocortante y apuñaló a Luis.

La madre de los jóvenes, identificada como Nayde de 52 años, llamó al Sistema de Emergencias 911 para alertar que su hijo había sido herido por su hermano durante una discusión.

Paramédicos acudieron al lugar y localizaron al joven que yacía inconsciente en la sala del domicilio, aunque intentaron atenderlo, ya no contaba con signos vitales.

El menor fue detenido y trasladado a una Unidad Integral de Procuración de Justicia en el municipio de Papantla.

En el mes de octubre, cinco menores de edad fueron rescatados de secuestro en Oaxaca, después de que los engancharan mediante un grupo de WhatsApp del videojuego ‘Free Fire’ para trabajar en un Cártel.

Los menores, cuyas edades oscilan entre los 12 y 15 años, fueron rescatados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en Santa Lucía del Camino, y según denunciaron sus familiares, habían sido retenidos y obligados a subir a un vehículo.

Tras este hecho, AMLO hizo un llamado a la unión familiar y pidió a los padres de familia poner atención a sus hijos, en especial cuando juegan con videojuegos de Nintendo, señalando que muchos son violentos y tóxicos, además de que los menores pueden ser víctimas de secuestro.

No porque llora el niño y llora la niña ahí está, el programa, el Nintendo para que no llore, y ahí está horas viendo el Nintendo los niños, ahora juegos violentos que no deben de ser vistos por los niños (...) no porque está llorando y ya ahí va, `préndele el Nintendo para que deje de llorar y también para yo pueda hacer mis cosas’, ¿y qué cosa está viendo el niño?, ¿que está escuchando?, ¿cómo lo está formando? y ¿quiénes son los que laboran esos programas, esos contenidos? ¿Qué concepción tienen de la vida? Son genios, son muy inteligentes, pero era muy inteligente también el que creó la bomba atómica”, aseveró.