Layda Sansores será la próxima gobernadora de Campeche, confirmó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).

Tras el recuento total de votos, el Trife confirmó que la morenista obtuvo el triunfo por lo que tomará posesión el próximo jueves 16 de septiembre.

El Tribunal resolvió las impugnaciones del partido Movimiento Ciudadano, que quedó cerca de Layda Sansores, con su candidato Eliseo Fernández.

La Magistrada ponente Janine Otálora calificó de inoperantes e infundados cada uno de los agravios planteados por MC, pues el partido inconforme no presentó las pruebas suficientes que acreditaran sus dichos.

El Tribunal declaró la nulidad solo en 18 casillas y confirmó la declaración de validez de la elección en Campeche y la constancia de mayoría en favor de Layda Sansores.

Por tanto, la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el triunfo en la entidad con 139 mil 503 votos, en una elección que registró una participación del 63.46 por ciento.

Ante la inoperancia e infundado de lo planteado por el partido recurrente, no se acreditan violaciones a principios constitucionales en la elección de la gubernatura de Campeche por lo que no resulta posible la nulidad pretendida por el partido actor (...) Se propone confirmar el resultado de la elección, ya que no se ha demostrado que en el referido proceso electoral se hayan puesto en riesgo los principios constitucionales", expuso la Magistrada Otálora.