Nuevo León.- El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, aplaudió que la Senadora de la República por Sonora, Lilly Téllez, mostrara su apoyo a la periodista Azucena Uresti tras ser criticada en redes sociales por la filtración de la autopsia realizada a Debanhi Escobar.

La filtración de la autopsia de la joven de 18 años causó molestia también de Mario Escobar, padre de Debanhi, y acusó a Uresti de haberlo hecho, aunque fue el diario El País el que lo difundió.

El papá de Debanhi mostró una presunta conversación con la periodista a través de WhatsApp en la que se confirmaría que pidió "la filtración" a la Fiscalía.

Sin embargo, la periodista informó en Twitter que a ella no le entregaron ningún documento y aseguró que ella no envió ningún mensaje a Mario Escobar por WhatsApp.

"Aquí dos respuestas a preguntas que me han hecho: Primero, evidentemente, yo no escribí el mensaje que se me atribuye. Estamos investigando lo sucedido, pues estaba a punto de entrar al aire, mi último mensaje fue a las 21.30 y alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento”.

"Segundo, a mi no me filtraron ningún documento, yo reporté lo que El País reveló en su portal. Las campañas para hacer daño cada vez son más frecuentes pero no tengo porque esconder absolutamente nada y los hechos hablan por sí mismos", detalló.

Tras estas acusaciones, la periodista fue atacada fuertemente en redes sociales, por lo que Lilly Téllez mostró su solidaridad a la conductora de Milenio y Grupo Fórmula.

“Toda la solidaridad y apoyo para la periodista @azucenau. La atacan porque tiene la credibilidad y el valor para hacer el periodismo que necesita la República. Ánimo, no estás sola”, escribió Téllez en Twitter.

El guanajuatense Vicente Fox respondió el mensaje de Téllez y aplaudió la acción de la también periodista.

“Bravo, un gran VIVA a las mujeres de México!!”, escribió Fox.

Caso de Debanhi Escobar: Mario Escobar vio que el cuerpo de su hija tenía los ojos saltados

El padre de Debanhi, Mario Escobar, reveló que el cuerpo de su hija tenía hematomas y los ojos saltados.

En una entrevista realizada para el medio Azteca Noticias en abril, Escobar detalló que en un principio la Fiscalía General del Estado le había impedido ver el cuerpo de su hija.

Cuando logró hacerlo, vio que su hija tenía varios golpes y fracturas, y no solo un golpe en la cabeza, como lo había indicado la Fiscalía.

“La imagen todavía la traigo aquí y mi esposa también, qué difícil, no nada más trae un hematoma en la cabeza, (tenía) hematomas en los ojos, (ojos) saltados y fracturas”, detalló.

Esta declaración fue confirmada por la necropsia hecha de forma privada por la familia, la cual señala que tenía varios golpes en la cabeza y habría sufrido abuso sexual.

